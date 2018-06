Wenn diese Wette nicht aufgeht, inklusive der reibungslosen Integration von Monsanto in den Konzern, dann hat Bayer ein Riesenproblem. Börsenhändler Oliver Roth

Wie sich das verhält, wird man wohl in einigen Jahren erst sagen können. Nach zwei Jahren Arbeit an der Fusion dürften steht die eigentliche Arbeit für Bayer aber jetzt erst bevor: das Verschmelzen zweier Giganten zu einem funktionierenden Konzern über den Atlantik hinweg. Und - last but not least - einen schwierigen Beweis zu erbringen: Dass die Fusion in sozialer und ökologischer Hinsicht wirklich von Vorteil für alle Beteiligten sei - für Bauern weltweit und für Verbraucher. Denn die essen schließlich, was Bayer nach der Fusion mit Monsanto aussähen wird.