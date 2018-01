Teils erhebliche Lawinengefahr in den Alpen. Quelle: Zeitungsfoto.At/APA/dpa

In den bayerischen Alpen herrscht teils weiterhin eine erhebliche Lawinengefahr. Relativ gefährlich ist die Lage demnach vor allem oberhalb von 2.200 Metern in den Allgäuer Alpen, den Werdenfelser und den Berchtesgadener Alpen. Das meldet der Lawinenwarndienst.



Die Lawinensituation werde sich in den kommenden Tagen weiter entspannen. Abseits gesicherter Pisten sei aber weiterhin Vorsicht geboten. Die Einschätzung der Gefahr als "erheblich" ist Stufe drei des fünfteiligen Warnsystems.