Föst hält auf dem Parteitag eine Rede.

Quelle: Nicolas Armer/dpa

Daniel Föst ist als Vorsitzender der FDP in Bayern wiedergewählt worden. Der 43-Jährige setzte sich auf einem Parteitag in Amberg gegen den 42 Jahre alten Herausforderer Ulrich Lechte durch. Föst trat im Tandem mit dem 33 Jahre alten Bundestagsabgeordneten Lukas Köhler an, der Generalsekretär wurde. Föst führt die bayerische FDP seit 2017.



Die FDP ist mit elf Abgeordneten die kleinste Fraktion im bayerischen Landtag. Am Sonntag wollten die rund 420 Delegierten Leitlinien für die Kommunalwahl 2020 beschließen.