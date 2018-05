Der Eispalast in der Wendelsteinhöhle beeindruckt die Forscher. Quelle: Peter Hofmann/Wendelsteinbahn/dpa

Forscher haben in der bayerischen Wendelsteinhöhle einen glitzernden Palast aus Eis vorgefunden. Im Winter ist die auf 1.711 Metern gelegene Höhle in der Nähe von Bayrischzell für Besucher geschlossen - zu gefährlich. Nur erfahrene und gut ausgerüstete Höhlengänger wie die des Vereins für Höhlenkunde München dürfen hinein.



Die Wendelsteinhöhle ist die höchstgelegene Schauhöhle Deutschlands. 573 Meter weit und 106 Meter tief sind Menschen bisher in die Gänge unter dem Gipfel vorgedrungen.