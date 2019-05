Der frühere Leiter des ZDF-Studios in Washington, Ulf Röller, ist mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Röller wurde in der Kategorie Information für seine USA-Berichterstattung geehrt. "Ulf Röller hat in tausenden von Schaltgesprächen und Filmberichten den deutschen Fernsehzuschauern zu erklären versucht, wie sich die amerikanische Nation von den Obama-Jahren zur Trump-Ära wandelte", begründete die Jury ihre Entscheidung. "Es gelang ihm immer, kritische Distanz zur Regierungspolitik in Washington zu wahren, aber gleichwohl niemals einem wohlfeilen Antiamerikanismus das Wort zu reden."