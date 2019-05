Ulf Röller mit dem Panther.

Quelle: Tobias Hase/dpa

Der ZDF-Korrespondent Ulf Röller ist mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Röller wurde in der Kategorie Information für seine USA-Berichterstattung geehrt. "Ulf Röller hat den deutschen Fernsehzuschauern zu erklären versucht, wie sich die amerikanische Nation von den Obama-Jahren zur Trump-Ära wandelte", begründete die Jury ihre Entscheidung.



Röller war von Oktober 2010 bis Anfang 2019 ZDF-Studioleiter in Washington, im Sommer übernimmt er die Leitung des Studios in Peking.