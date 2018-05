Maximilian Brückner wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet. Quelle: Ursula Düren/dpa

Julia Jentsch ist in der ARD-Serie "Das Verschwinden" in der Kategorie "Beste Schauspielerin" mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. "'Das Verschwinden' war für mich eine ganz besondere Arbeit", sagte die 40-Jährige in München.



Die Kategorie "Bester Schauspieler" gewann Maximilian Brückner für seine Rolle als Provinz-Bürgermeister in der BR-Serie "Hindafing". Es war das 30. Jubiläum des Bayerischen Fernsehpreises. Barbara Schöneberger führte gewohnt launig durchs Programm.