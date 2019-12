Die auf einen Gesinnungswandel abzielende Pflicht zur Teilnahme an einem Grundkurs über die Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung greift in unverhältnismäßiger Weise in die Freiheit der Meinungsbildung und Meinungsäußerung (…) ein. Peter Küspert, Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs

Im Urteil heißt es dazu: "Die auf einen Gesinnungswandel abzielende Pflicht zur Teilnahme an einem Grundkurs über die Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung greift in unverhältnismäßiger Weise in die Freiheit der Meinungsbildung und Meinungsäußerung (…) ein." Und was das Bußgeld angehe, so habe der Bundesgesetzgeber alles Nötige im Strafgesetzbuch gesagt, so dass der Landesgesetzgeber keine ergänzenden Vorschriften erlassen dürfe.