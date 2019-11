In den 60er Jahren wurde das gestaffelte Feriensystem in Deutschland eingeführt. Die Bundesländer sollten fortan gruppenweise an verschiedenen Terminen in sechswöchige Sommerferien starten, um Staus und Knappheit bei den Ferienunterkünften zu vermeiden. Praktisch sieht das heute so aus: Die Sommerferien in diesem Jahr streckten sich über 83 Tage vom 20. Juni in Berlin und Brandenburg bis zum 10. September in Baden-Württemberg.