Bundeswehr im Wintereinsatz.

Quelle: Bernd März/dpa

Es sind etwas weniger Flocken in Bayern gefallen, die Schneemassen bleiben aber gefährlich. An den Flughäfen München und Frankfurt wurden jeweils hundert Flüge gestrichen. Auch der Bahnverkehr ist vielerorts unterbrochen.



In fünf Landkreisen gilt der Katastrophenfall. 2.200 Helfer waren bislang im Einsatz. Die Bundeswehr schickte 350 Soldaten. Von Samstag- bis Montagabend soll es auch in den sächsischen Mittelgebirgen schneien, vor allem aber wieder im Alpenraum und im Bayerischen Wald.