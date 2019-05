Ich habe dem Ministerpräsidenten mit vollem Herzen die Hand geschüttelt. Der erste Schritt zur Annahme des Volksbegehrens ist heute im Landtag gemacht worden. Agnes Becker, ÖDP

Doch Markus Söder machte aus der Not eine Tugend, setzte sich an die Spitze der Bewegung und kann heute einen Erfolg verbuchen. Zwar meint Ludwig Hartmann von den Grünen im Bayerischen Landtag: "Statt Artenschutz XXL kommt jetzt erstmal Artenschutz der Größe M". Naturschützer hätten sich im Ergänzungsgesetz mehr Maßnahmen aus dem Empfehlungen des Runden Tisches versprochen, Landwirte mit weniger Auflagen gerechnet.



Doch Agnes Becker von der ÖDP sagt: "Ich habe dem Ministerpräsidenten mit vollem Herzen die Hand geschüttelt. Der erste Schritt zur Annahme des Volksbegehrens ist heute im Landtag gemacht worden. Was darüber hinaus an Maßnahmen von der Staatsregierung auf den Weg gebracht ist, hört sich tatsächlich alles gut an." Die Zufriedenheit überwiegt auch im bayerischen Landtag: sämtliche Oppositionsparteien bis auf die AfD begrüßten ausdrücklich, dass die schwarz-orange Koalition den Gesetzentwurf des Volksbegehrens billigen will. Die AfD allerdings will ihn ablehnen.