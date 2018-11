Der Weg für Söder ist also frei. Ministerpräsident in Bayern und voraussichtlich bald Parteivorsitzender: Mehr geht in der CSU nicht. Markus Söder würde mit dieser Doppelrolle an große Vorbilder wie Franz Josef Strauß, Edmund Stoiber und auch Horst Seehofer anknüpfen. Wie er diese Machtfülle angesichts der veränderten Parteienlandschaft nutzt, bleibt abzuwarten.



Nach seiner Wiederwahl sagte er heute Vormittag im Landtag, dass es kein "Weiter so" in Bayern geben werde. Söder gab sich als Staatsmann, rief zum gegenseitigen Respekt und Zuhören auf und lud auch die Opposition zur Zusammenarbeit ein.



In den nächsten Tagen wird Söder an der in Bayern spannend erwarteten Neuaufstellung seines Kabinetts arbeiten. Und spätestens dann wird sich die CSU intensiv um den Parteivorsitz kümmern.