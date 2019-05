Franck Ribéry feiert sein 4:0 gegen Frankfurt am 18.05.2019 in München

Quelle: reuters

Bayern München hat das Fernduell um die Meisterschaft gegen Borussia Dortmund gewonnen. Die Münchner erledigten mit dem 5:1-Heimsieg über Frankfurt ihre Hausaufgabe - schon ein Remis hätte zum Titelgewinn, dem siebten in Folge, gereicht. Borussia Dortmund nützte der 2:0-Erfolg in Mönchengladbach nichts.



Beim FC Bayern sind vor dem Anpfiff Franck Ribery, Arjen Robben und Rafinha offiziell verabschiedet worden. Die drei gehörten nicht zur Startelf. Ribery und Robben wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt und verabschiedeten sich mit je einem Tor vom begeisterten Münchner Publikum.