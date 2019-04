Der FC Bayern München besiegt Borussia Dortmund

Quelle: ap

Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga in beeindruckender Manier für sich entschieden. Der Rekordmeister setzte sich vor allem Dank einer überragenden ersten Halbzeit klar mit 5:0 (4:0) gegen Borussia Dortmund durch und zog an den Westfalen vorbei an die Tabellenspitze.



Die Bayern lieferten in den ersten 45 Minuten eine bärenstarke Vorstellung ab und ließen Dortmund eigentlich zu keiner Zeit Zugriff auf das Spiel. So war die Pausenführung mit vier Toren Unterschied letztlich sogar noch schmeichelhaft für den BVB, der dem FCB auch nach der Pause nie gefährlich wurde.