Uli Hoeneß an seinem Abschiedsabend.

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Am Ende eines "wunderschönen Abends" mischte sich doch noch ein Wermutstropfen in den sonst so süßen Abschiedstrunk von Uli Hoeneß. "Ich habe mich heute so sauwohl gefühlt - und dann fangen diese Wortmeldungen an", sagte der langjährige Patron von Bayern München nach seinem Abschied als Präsident bei der Jahreshauptversammlung.



20, 30 "Krakeeler" hätten sein emotionales Servus "unter dem Deckmantel der Demokratie und freien Meinungsäußerung beschädigt", schimpfte er nach dem Veranstaltungsende um halb eins.