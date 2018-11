Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Archivbild Quelle: Matthias Balk/dpa

Uli Hoeneß hat konkret über seinen Abschied aus dem Amt des Präsidenten beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München gesprochen. "Ich mache diesen Job vielleicht noch zwei, drei Jahre und will meinem Nachfolger eine volle Kasse übergeben. Dann können sie mit dem Geld machen, was sie wollen."



Das sagte der 66-Jährige bei einer Veranstaltung der sächsischen Wirtschaft ("Saxxess") in Dresden. Hoeneß ist seit November 2016 nach einer Haftstrafe wieder Präsident des deutschen Rekordmeisters.