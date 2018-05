Ich habe da überhaupt keine Emotionen. Es ist vorbei. Ich bin nur enttäuscht über das heutige Ergebnis. Jupp Heynckes über seinen Abtritt von der internationalen Bühne

"Natürlich ist das eine Situation, in der ich weiß: Jetzt ist es endgültig, dass ich nie mehr auf die Trainerbank zurückkehre bei einem Champions-League-Spiel", sagte Heynckes nüchtern. Aber er finde, "das ist auch gut so, weil ich denke: Nicht so viele mit 72 gehen solche Abenteuer noch ein." Am 9. Mai wird Heynckes sogar bereits 73 Jahre alt, weswegen er sein Lebensglück erst recht nicht mehr vom Fußball abhängig machen möchte, in dem er als Spieler und Trainer ohnehin alle wichtigen Titel gewonnen hat. Auch deswegen konnte er nun glaubhaft sagen: "Ich habe da überhaupt keine Emotionen. Es ist vorbei. Ich bin nur enttäuscht über das heutige Ergebnis."



Diese Enttäuschung war allen in der Münchner Belegschaft gemein nach einem hochklassigen und dramatischen Halbfinale gegen den Titelverteidiger, der in beiden Verabredungen von Aussetzern der eigentlich überlegenen Bayern maßgeblich profitiert hatte. Im Hinspiel von Rafinhas haarsträubendem Fehlpass, der Reals Siegtor zur Folge hatte. Und nun vom nicht minder grotesken Fauxpas von Sven Ulreichs unmittelbar nach Beginn der zweiten Halbzeit, nach dem Karim Benzema sein zweites Tor des Abends zum zwischenzeitlichen 2:1 erzielte (46.). Zuvor hatte Joshua Kimmich die Münchner in Führung gebracht (3.) und Benzema ausgeglichen (11.). Später traf der von Real ausgeliehene James Rodríguez zum 2:2 (63.), dem weitere Großchancen folgten, aber wieder einmal nicht deren Verwertung.