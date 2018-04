99 der 169 anwesenden Abgeordneten im Landtag in München wählten den 51-Jährigen am Freitag im ersten Wahlgang zum Nachfolger von Horst Seehofer (beide CSU). Da zwei CSU-Abgeordnete entschuldigt fehlten, entfielen auf den Franken genau so viele Stimmen, wie Parlamentarier der Christsozialen an der Wahl teilnahmen. Diese galt von vornherein als Formsache, da die CSU im Landtag die absolute Mehrheit hat. Bei der Wahl stimmten 64 Abgeordnete mit Nein, 4 enthielten sich ihrer Stimme, 2 Stimmzettel waren ungültig. Söder nahm die Wahl an.