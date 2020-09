Gegen Augsburg hatte sich Süle dem Anschein nach ohne Gegnereinwirkung verletzt und musste bereits in der 12. Minute ausgewechselt werden. Er humpelte von Betreuern gestützt vom Feld und in die Kabine. Später war der Abwehrchef an Krücken gehend im Augsburger Stadion zu sehen. Süle würde dem Rekordmeister auch zu Beginn der K.o.-Runde in der Champions League fehlen, sollten sich die Bayern für diese qualifizieren.