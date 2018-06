Die bayerische Staatsregierung hat am Dienstag ihren Asylplan beschlossen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte nach der Kabinettssitzung in München, damit mache man "Tempo für eine Asylpolitik, die Probleme nicht auf die lange Bank schiebt, sondern anpackt und löst". Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ergänzte, mit dem "beschlossenen Maßnahmenpaket fahren wir in Bayern in Sachen Asyl einen klaren Kurs". Kernpunkte des Asylplans sind eigene bayerische Abschiebeflüge, die Einrichtung von einem "Anker"-Zentrum pro Regierungsbezirk sowie die Ausweitung "gemeinnütziger Arbeitsgelegenheiten" für Asylsuchende.