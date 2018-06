Unwetterschäden in Rettenberg Quelle: dpa

Wieder haben Unwetter im Süden Deutschlands gewütet. Besonders betroffen waren Niederbayern und Südbayern. Ein 52-Jähriger starb in Garmisch-Partenkirchen, er wurde vom Fluss Partnach mitgerissen. In Mauth habe die Gefahr bestanden, dass ein komplettes Sägewerk weggeschwemmt wird, teilte die Feuerwehr mit.



Auch in Baden-Württemberg wurden Straßen und Keller überschwemmt. Dort traf es vor allem die Gemeinde Waldachtal. Der heftige Regen setzte auch einen Supermarkt komplett unter Wasser.