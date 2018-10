Es ist schwer vorstellbar, dass es nur an den Inhalten der beiden Parteien liegt. CSU und SPD haben in Bayern weniger Gemeinsamkeiten als Union und SPD auf Bundesebene - und sich einen heftigen Wahlkampf geliefert. Die größte Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie in der Berliner Koalition vertreten sind. In Bayern geht es nicht nur um rechts oder links, es geht um die Arbeit der GroKo.