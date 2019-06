Titelverteidiger Bayern München eröffnet die 57. Saison in der Fußball-Bundesliga am 16. August mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC (20.30 Uhr/live im ZDF). Das gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitag bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die erste und zweite Bundesliga bekannt. Der Rekordmeister aus München gab zuletzt bei einem Saison-Auftakt im Jahr 2008 Punkte ab (2:2 gegen den Hamburger SV).



In der Zweiten Liga rollt der Ball bereits am 26. Juli wieder, im ersten Duell stehen sich die Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 gegenüber.