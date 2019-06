Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Vor dem geplanten Al-Kuds-Marsch in Berlin hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Kundgebungen scharf verurteilt. "Es ist abscheulich, wenn auf Deutschlands Straßen für die Vernichtung Israels demonstriert wird", sagte der CSU-Politiker der Funke-Mediengruppe.



Zu dem Marsch werden heute etwa 2.000 Menschen erwartet. Ein breites Bündnis hat zu Gegenprotesten aufgerufen. Am Al-Kuds-Tag ruft der Iran jedes Jahr zur Eroberung Jerusalems auf. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.