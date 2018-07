Markus Söder (CSU) ist mit dem Asylkompromiss zufrieden. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den Asylkompromiss von CDU und CSU als "Erfolg" bezeichnet - nun aber die Rückkehr zu Stabilität, Ruhe und Verlässlichkeit angemahnt. "Bayern hat was bewegt: sowohl letzte Woche in Brüssel als auch jetzt in Berlin", sagte Söder in München.



"Transitzentren sind CSU pur. Transitzentren bedeuten eine klare Begrenzung der Zuwanderung." Söder sagte aber auch: "Form und Stil zwischen CDU und CSU sollten künftig wieder besser werden."