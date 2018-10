In Bayern steht auch das Modell der Volkspartei zur Wahl oder kurz vor der Abwahl - ganz wie man will. Union und SPD hatten, jede auf ihre Art, dies lange Zeit für sich gepachtet. Die CSU speist dabei ihre Haltung aus den gesamten bayerischen Wahlergebnissen - seit 1970 in schöner Regelmäßigkeit über 50 Prozent. Die Ergebnisse von 2006 und 2013 werden nur als Ausrutscher wahrgenommen. Die Sozialdemokraten, die in ganz Bayern selten über 30 Prozent hinaus kamen und zuletzt bei gut 20 Prozent stagnierten, ziehen ihren Volkspateicharakter aus dem regelmäßigen Erfolg in den Großstädten. Oberbürgermeister in München und Nürnberg ohne SPD-Parteibuch waren tatsächlich bisher ziemlich selten.