Und so passiert am Grünen Hügel heute Erstaunliches: Die Inszenierung wird für ein kurzes, schräges Intermezzo nach draußen verlegt, zu einer tanzenden Drag-Queen am Festspielteich, namens "Le Gateau Chocolat". Das gab es in Bayreuth noch nie. "Ich repräsentiere hier Tannhäusers Genusssucht, sein Begehren, Vergnügen zu entdecken. Etwas, das so anders ist als seine Realität", erklärt uns der schrille Drag-Star aus London. Und auch die manchmal borstige Festspielleiterin Katharina Wagner bestätigt im Vorfeld grinsend: "Die Inszenierung ist teilweise witzig."



Ein besonderes Highlight in diesem Jahr aber wird vor allem Bayreuth-Debütantin Lise Davidsen sein. Die 32-jährige Norwegerin gilt in der Opernwelt als absolutes Ausnahmetalent. Stephen Gould, Heldentenor und diesjähriger Tannhäuser sagt: "Lise Davidsen ist unglaublich. Eine Jahrhundertstimme." Die sympathische Sängerin ist auf dem besten Weg, eine dieser seltenen Wagner-Soprane zu werden, die für die schwierigen und hochdramatischen Partien alles mitbringt.