Die schwarz-orange Koalition in Bayern will den Streit um den Artenschutz nach ZDF-Informationen ohne einen Volksentscheid lösen: Der Gesetzentwurf des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" soll im Landtag angenommen werden.



Korrekturen und Klarstellungen sollen in Ausführungsbestimmungen oder einem begleitenden Gesetz geregelt werden. Aber nicht nur das: Parallel solle ein großes Paket - ein großes "Versöhnungsgesetz" - für mehr Umwelt- und Artenschutz beschlossen werden, hieß es.