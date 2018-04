Markus Söder (CSU) ist neuer Regierungschef in Bayern. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Markus Söder (CSU) ist neuer bayerischer Ministerpräsident. Der Landtag in München wählte den 51-Jährigen mit 99 der abgegebenen 169 Stimmen im ersten Wahlgang zum Nachfolger von Horst Seehofer (CSU). 64 Abgeordnete stimmten mit Nein, 4 enthielten sich, 2 Stimmen waren ungültig. Die CSU stellt in dieser Legislatur 101 der 180 Abgeordneten und hat damit die absolute Mehrheit.



Söder nahm die Wahl an. Er will am Mittwoch bei einer Sondersitzung sein Kabinett ernennen.