Markus Söder soll neuer Regierungschef in Bayern werden. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Knapp drei Tage nach dem Rücktritt von Horst Seehofer will der bayerische Landtag Markus Söder (beide CSU) zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten wählen.



Söders Wahl gilt als Formsache, da die CSU mit 101 der 180 Abgeordneten die absolute Mehrheit im Landtag stellt. Der 51-Jährige braucht im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen: Sollten alle Abgeordnete anwesend seien, wären dies 91. Am Mittwoch will er bei einer Sondersitzung dann sein Kabinett ernennen.