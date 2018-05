Seehofer soll am 13. März als Ministerpräsident zurücktreten. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Horst Seehofer will am 13. März von seinem Amt als bayrischer Ministerpräsident zurücktreten. Das kündigte der 68-Jährige nach übereinstimmenden Teilnehmerangaben bei der Sitzung des CSU-Vorstands in München an. Er wird neuer Bundesinnenminister und soll in Berlin am 14. als Minister vereidigt werden.



Die Wahl von Markus Söder zum neuen bayerischen Ministerpräsidenten soll erst am 15. oder 16. März im Rahmen einer Sondersitzung des Landtags erfolgen. Die Staatsregierung kann das erwirken.