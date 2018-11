BDI-Präsident Dieter Kempf. (Archivbild) Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die deutsche Wirtschaft muss aus Sicht von Industriepräsident Dieter Kempf die Vorteile der Europäischen Union stärker betonen. "Wir in der Wirtschaft müssen deutlicher machen, wie sehr alle Menschen täglich von der EU profitieren", erklärte Kempf in Berlin. "Die EU ist und bleibt das erfolgreichste politische Projekt unserer Zeit." Der Weg zurück in den Nationalismus sei eine Sackgasse.



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält am Nachmittag im Europaparlament eine Rede zur Zukunft der EU.