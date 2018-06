Das Streikrecht ist aber eins der besonders hochstehenden Grund- und Menschenrechte. Das sieht auch Karlsruhe so, doch bei Beamten in Deutschland werde die Einschränkung beim Streikrecht ja auch genügend kompensiert. Deutsche Beamte werden vom Staat auf Lebenszeit unterstützt und sind praktisch unkündbar, während andere oft um ihren Job bangen müssen. Das Urteil ist Insofern konsequent, als dass das BVerfG keinen Unterschied zulassen will zwischen "Streikbeamten" und "Nicht Streikbeamten".



Es ist ja oft schon verwirrend genug, dass Angestellte in Öffentlichen Dienst streiken dürfen. Auch sie haben ja zum Teil ganz wichtige Funktionen für unser gesellschaftliches Zusammenleben. Man denke nur an den regelmäßigen Stress in den Familien, wenn mal wieder die Kitas geschlossen bleiben. Ein "Geschmäckle" bleibt aber bei allem: In der Praxis arbeitet ein Viertel der 800.000 Lehrer nur als Angestellte. Oft werden sie von den Ländern sogar über die großen Ferien entlassen und zum Schulbeginn wieder eingestellt, weil man sparen will.