Gregor Gysi (Die Linke) spricht im Bundestag.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Die Linke macht sich für eine Quote für Ostdeutsche in Bundesbehörden stark. Ihr früherer Vorsitzende Gregor Gysi argumentierte, das Grundgesetz sehe vor, dass bei den obersten Bundesbehörden "Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden" seien.



FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg hielt dem entgegen, der Artikel spreche von angemessenem Verhältnis, nicht von Quotierung. Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), lehnte eine Quote ab.