Auf Trauringe wird das Paar noch warten müssen. Archivbild

Quelle: Edith Geuppert/dpa/Archivbild vom 27.08.2019

Vor den Augen der Polizei hat ein festgenommener Mann in Oberfranken seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Der Mann war zuvor in Kulmbach festgenommen worden, da gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Bei der Festnahme bat der 31-Jährige die Beamten, noch einmal mit seiner Freundin sprechen zu können. Sie kam daraufhin zur Dienststelle.



Dort fiel der 31-Jährige vor der Frau auf die Knie und bat sie um ihr Ja-Wort. Die 29-Jährige nahm den Antrag an. Auf die Hochzeit muss sie laut Polizei allerdings noch etwas warten.