DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Nach dem Sozialverband VdK dringt auch das DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach auf eine grundlegende Reform des Rentensystems. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sprach sie sich dafür aus, auch Beamte und Bundestagsabgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen zu lassen.



Aber es müsse klar sein, "dass das nur für die Zukunft gelten kann und nicht für die Vergangenheit", sagte sie in Bezug auf Beamte. Diejenigen, denen man Pensionsversprechen gemacht habe, müssten sich darauf verlassen können.