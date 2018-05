In Deutschland gibt es ein Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Die gesetzliche Krankenversicherung mit ihren derzeit 112 gesetzlichen Krankenkassen wie AOK, Barmer GEK oder Techniker sicherte 2015 fast 71 Millionen Menschen in Deutschland ab. In der privaten Krankenversicherung mit 44 Privatversicherungsunternehmen wie DKV, Debeka oder Allianz waren fast 9 Millionen Menschen versichert. Dieses duale System ist in Europa außergewöhnlich: In den meisten Ländern sind alle Einwohner pflichtversichert.

Bildquelle: Maurizio Gambarini/dpa