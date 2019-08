Auch nach 50 Jahren sorgten der magische Name der Beatles und ihr Vermächtnis für einen kleinen Stau, aber auch für Volksfeststimmung am historischen Zebrastreifen. "Zu jeder Stunde an jedem Tag sind Fans auf dem Zebrastreifen", sagte der Beatles-Tourführer Richard Porter, der das Gedenken am Donnerstag organisierte. "Ich habe auch viele verschiedene Anblicke auf dem Zebrastreifen gesehen, von Paaren, die ihre Hochzeitsfotos machen ließen, bis Leute, die nackt darüber gingen."