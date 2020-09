Am Montag kommen Politiker und Unternehmer in Berlin zu einer deutsch-griechischen Wirtschaftskonferenz zusammen. Erwartet werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis - die angespannte Lage an der griechisch-türkischen Grenze dürfte in ihren Reden eine wichtige Rolle spielen.