Karte: Griechenland - Athen - Eleusis - Erdbeben

Quelle: ZDF

Das Epizentrum lag rund 25 Kilometer nordwestlich der griechischen Hauptstadt in einer Tiefe von rund 15 Kilometern. Die Telefon- und Handyverbindungen brachen teilweise zusammen, weil viele versuchten, ihre Verwandten zu erreichen. Dem staatlichen Fernsehsender ERT zufolge rettete die Feuerwehr rund ein Dutzend Menschen, die in Aufzügen eingeschlossen waren. In der Mittelmeerregion kommt es immer wieder zu Erdbeben, bei denen jedoch selten Menschen sterben.