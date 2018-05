Schüler auf der Straße in Veracruz nach dem Beben vom Freitag. Quelle: Felix Marquez/AP/dpa

Wieder hat ein Erdbeben den Südwesten Mexikos erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 5,9 an. Demnach lag das Zentrum 32 Kilometer nordöstlich der Stadt Santa Catarina Mechoacan im Bundesstaat Oaxaca in 40 Kilometern Tiefe. Über Schäden war zunächst nichts bekannt.



Erst am Freitag hatte ein Erdstoß der Stärke 7,2 das Land erschüttert. Zwar blieben die unmittelbaren Folgen überschaubar - bei einem schweren Hubschrauber-Unglück kamen aber 13 Menschen ums Leben.