Wie tausende andere auch rannte die Restaurantbesitzerin Tang Sesheng aus der Stadt Jiuzhaigou bei den ersten Erschütterungen auf die Straße, wie sie der Nachrichtenagentur AFP am Telefon berichtete. "Ich war auch während des letzten großen Bebens 2008 in Jiuzhaigou, also wusste ich, was das war", sagte sie. "Dieses Mal fühlte es sich noch stärker an."