Kurt Beck spricht seit Monaten mit den Angehörigen der zwölf Toten des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz. Mit den Verletzten, mit Augenzeugen, mit denjenigen, die an den Rand der Existenz gebracht wurden, weil ihre Weihnachtsmarktbuden zerstört sind. 132 Betroffene sind es insgesamt, manche bleiben schwerst behindert, manche sind bis heute in Behandlung, manche traumatisiert. Ihre Erfahrungen in den Tagen nach dem Anschlag vor knapp einem Jahr, als der Attentäter Anis Amri einen Lkw in den Weihnachtsmarkt lenkte, "dürfen sich nicht wiederholen", sagte Beck heute.