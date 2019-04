Ein Mähdrescher erntet ein Weizenfeld. Symbolbild

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Zum zweiten Mal in diesem Jahrzehnt wird die weltweite Getreideernte nicht reichen, um den Bedarf zu decken. Das erwarten sowohl die UN-Welternährungsorganisation (FAO) in Rom als auch der Internationale Getreiderat (IGC) in London.



Im Agrarjahr 2018/19 werden demnach knapp 30 Millionen Tonnen mehr nachgefragt, als geerntet werden, schätzt die FAO in ihrer jüngsten Prognose. Die erwartete Gesamternte rund um den Globus beziffern die UN-Experten auf fast 2,66 Milliarden Tonnen.