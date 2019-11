FDP-Vorsitzender Christian Lindner. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

In der Produktion von "grünem Wasserstoff" in Nordafrika und Südeuropa sieht die FDP einen Weg, um Deutschlands Bedarf an sauberer Energie zu decken. "Wasserstoff aus der Wüste" könne Erdöl als wichtigsten Energieträger ablösen, heißt es in einem Positionspapier, das Christian Lindner vorstellte.



"Wir sollten das Thema europäisch andenken. Und vielleicht können wir sogar eine Brücke spannen nach Nordafrika", sagte er. "Denken wir doch mal groß, denken wir doch mal über die deutschen Grenzen hinweg."