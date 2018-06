Die diplomatische Linie des US-Verbündeten Japan stimmt weitgehend mit der Washingtons überein. Tokio verlässt sich auf Trump, da für Ministerpräsident Shinzo Abe bislang keine persönlichen Treffen mit Kim möglich waren. Japan befürchtet, von anderen regionalen Akteuren verdrängt zu werden, die ihre Interaktion mit Nordkorea verstärkt haben. Abe will nicht, dass US-Präsident Donald Trump mit Blick auf das nordkoreanische Raketenprogramm Kompromisse eingeht. Die Sorge ist, dass Japan der Gefahr von Raketen mit kürzerer Reichweite ausgesetzt bleiben könnte, die das Festland der USA nicht erreichen können. Abe lehnt es auch ab, den Druck auf Nordkorea zu senken, bevor es konkrete Schritte hin zu einer vollständigen Entnuklearisierung unternommen hat. Falls sich Trump auf Langstreckenraketen und einen Friedensvertrag konzentrieren sollte, könnte dies zu einer Reduzierung der US-Truppen in Südkorea führen. Daraus würde nach Ansicht von Experten ein Sicherheitsrisiko für Japan folgen. Stephen Nagy, Professor für internationale Beziehungen an der Internationalen Christlichen Universität in Tokio, spricht von einer "sehr, sehr kläglichen Position" für Japan.



Das beste Szenario für Japan wären ein Bekenntnis Trumps, sich diplomatisch um eine komplette Entnuklearisierung Nordkoreas zu bemühen und in der Entführungsfrage zu helfen. Nach Angaben Tokios wurden mindestens 17 japanische Staatsbürger von Nordkorea verschleppt, um nordkoreanischen Spionen die Sprache und Kultur des Nachbarlandes beizubringen. Nordkorea hat 13 Entführungen zugegeben und im Jahr 2002 fünf Opfern erlaubt, Japan zu besuchen, wo alle fünf blieben. Die Angehörigen der übrigen Verschleppten sind inzwischen alt und viele von ihnen sehen in dem Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim ihre letzte Chance, noch etwas über das Schicksal der Vermissten zu erfahren.



Japan hofft, nach einem erfolgreichen Gipfel selbst Gespräche mit Nordkorea aufnehmen zu können. Zudem will die Regierung nach eigenen Angaben die diplomatischen Beziehungen normalisieren und wirtschaftliche Hilfe zur Verfügung stellen - im Gegenzug für ein nordkoreanisches Entgegenkommen sowohl im Atom- als auch im Entführungskonflikt. Solange Japan keine neue Strategie im Umgang mit Nordkorea entwickelt, dürfte bis zu einem Gipfel zwischen Abe und Kim noch viel Zeit vergehen. Nordkorea, das Wirtschaftshilfen von China und Südkorea erwarten kann, hat vermutlich keine Eile, auf Japan zuzugehen.