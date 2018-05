Per Kirkeby in Düsseldorf vor seinen Werken (Archiv). Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der dänische Maler und Bildhauer Per Kirkeby ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Familie. Kirkeby galt als bedeutendster Vertreter der dänischen Gegenwartskunst. International erregte er in Deutschland Aufmerksamkeit. Er stellte im Londoner Tate, im MoMA in New York und im Centre Pompidou in Paris aus.



Zu seinen Werken zählen abstrakte Landschaften in leuchtenden Farben. 1978 wurde Kirkeby Kunstprofessor in Karlsruhe, 1989 ging er an die Städelschule in Frankfurt.