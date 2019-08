Schrumpfender CO2-Speicher

Quelle: BBC

Der Amazonas-Regenwald erstreckt sich über neun Staaten Südamerikas, auf einer Fläche von 6,7 Millionen Quadratkilometern. So ist er in etwa anderthalb mal so groß wie die EU. Allein im vergangenen Jahr schrumpfte der brasilianische Regenwald laut Regierungsangaben um rund 7.900 Quadratkilometer - eine Fläche von mehr als einer Million Fußballfeldern. Vergangenen Juli wurden laut Angaben des staatlichen Instituts Inpe 88 Prozent mehr Regenwald gerodet als im gleichen Monat des Vorjahres.