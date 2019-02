Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich mit der Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz getroffen, die mehrere Drohbriefe erhalten hatte. Er habe ein vertrauliches Gespräch mit der Juristin geführt, sagte Steinmeier bei einem Besuch in Frankfurt.



Nach dem ersten Drohschreiben an die türkischstämmige Anwältin war herausgekommen, dass Hintergrundwissen über die Juristin aus dem polizeilichen Informationssystem eines Computers einer Beamtin in Frankfurt abgefragt worden war.