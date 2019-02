"Allein auf der Insel, auf der wir hier sind, sind innerhalb von kurzer Zeit 22 Tonnen Plastikmüll angeschwemmt und eingesammelt worden. Aber alle hier vermuten, dass es das Zehnfache ist, das hier auf den Inseln des Galapagos Archipels jährlich angeschwemmt wird", so Steinmeier weiter. Das gelange in Fische, Seelöwen, Seebären und so komme der Plastikmüll in die Nahrungskette zurück.